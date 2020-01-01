"مبادرة توعوية عن كورونا" من بلدية أبو ظبي لمرتادي ممشى مدينة محمد بن زايد

نفذت بلدية مدينة أبوظبي مبادرة توعوية لمرتادي ممشى مدينة محمد بن زايد، بهدف توعيتهم بضرورة وأهمية أخذ الحيطة والحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا»، وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس.

وقدم فريق إدارة خدمات وإسعاد المجتمع في مركز بلدية مدينة زايد العديد من النصائح الإرشادية والتوعوية لمرتادي الممشى التي تصب في أهداف المبادرة، وتحث الجمهور على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات أثناء ممارسة المشي، وكذلك اتباع إجراءات التباعد والمسافات اللازمة بين الأشخاص والبعد عن تشكيل التجمعات، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما تم أثناء تنفيذ المبادرة توزيع عبوات مياه على مرتادي الممشى.

جدير بالذكر أن مركز بلدية مدينة زايد -إدارة خدمات وإسعاد المجتمع- دأب منذ بداية ظهور فيروس «كورونا» على تنفيذ العديد من المبادرات والحملات الميدانية والإلكترونية على فترات متباينة، بهدف تقديم التوعية لكافة فئات وأفراد المجتمع، وذلك وفقاً لاستراتيجية بلدية مدينة أبوظبي التي تواكب التوجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والحفاظ على البيئة الصحية الآمنة.