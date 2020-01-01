تعرف على بدلاء الزمالك في ودية طلائع الجيش

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أسماء اللاعبين البدلاء قبل مواجهة طلائع الجيش الودية.

 

ويجلس على دكة البدلاء كلا من : عمر السعيد، كابونجو كاسونجو، أحمد عيد، محمد عبد السلام، محمد حسن، كريم بامبو، محمد عنتر، حاتم سكر، سيف جعفر، حسام أشرف، ياسين مرعي، محمد صبحي.

 

ويواجه الفريق نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الموسم الرياضي الحالي.

 

وتعد المباراة هي الودية الخامسة للفريق بعد أن خاض الزمالك أربعة وديات خلال المعسكر المغلق بمدينة برج العرب، حيث فاز على سموحة بخمسة أهداف لهدف، وخسر أمام بيراميدز بهدف نظيف، وفاز على وادي دجلة بأربعة أهداف نظيفة، وعلى طنطا بهدفين لهدف.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ أقل من ساعتين

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 8 ساعات

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

شوبير يكشف مصير أزارو مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين

الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تقارير تونسية: معلول يضحي بـ100 ألف دولار لحل أزمة الأهلي والصفاقسي

منذ 35 دقيقة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

04:23 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»