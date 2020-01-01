السويد ترفع قيود السفر إلى النرويج والدنمارك

ستلغي السلطات في السويد توصيات بعدم السفر إلى أربع دول أوروبية يوم غدٍ الخميس، بما في ذلك الجارتين النرويج والدانمارك، وسط علامات على انخفاض عدوى فيروس كورونا المستجد.

ستلغي السلطات في السويد توصيات بعدم السفر إلى أربع دول أوروبية يوم غدٍ الخميس، بما في ذلك الجارتين النرويج والدانمارك، وسط علامات على انخفاض عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة، إنها ستتوقف عن تقديم المشورة بعدم السفر غير الضروري إلى النرويج والدنمارك وسويسرا وجمهورية التشيك، حسبماأوردت وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة، إنها ستتوقف عن تقديم المشورة بعدم السفر غير الضروري إلى النرويج والدنمارك وسويسرا وجمهورية التشيك، حسبماأوردت وكالة "رويترز".

تراجعت معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا وعدد الأشخاص الذين تم علاجهم في العناية المركزة بشكل تدريجي منذ أبريل في السويد.

تراجعت معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا وعدد الأشخاص الذين تم علاجهم في العناية المركزة بشكل تدريجي منذ أبريل في السويد.