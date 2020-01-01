السويد ترفع قيود السفر إلى النرويج والدنمارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ستلغي السلطات في السويد توصيات بعدم السفر إلى أربع دول أوروبية يوم غدٍ الخميس، بما في ذلك الجارتين النرويج والدانمارك، وسط علامات على انخفاض عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة، إنها ستتوقف عن تقديم المشورة بعدم السفر غير الضروري إلى النرويج والدنمارك وسويسرا وجمهورية التشيك، حسبماأوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن قيود السفر الحالية لدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستظل حتى 12 أغسطس.

قررت السويد التخلي عن الإغلاق الصارم وأبقت معظم المدارس والشركات مفتوحة طوال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي استراتيجية مثيرة للانقسام ميزتها عن معظم أوروبا.

تراجعت معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا وعدد الأشخاص الذين تم علاجهم في العناية المركزة بشكل تدريجي منذ أبريل في السويد.

وقد تجاوز عدد الوفيات في البلاد 5،730، مقارنة بحجم السكان، بكثير عدد جيرانها في الشمال، على الرغم من أنها لا تزال أقل من بعض الدول الأوروبية التي أغلقت، مثل بريطانيا وإسبانيا.

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