عامل يذبح سايس بسبب معاكسة فتاة بالدقهلية



و تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة وبمواجهته قرر بذات المضمون.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.



وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بالأسواق لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية والمنتجات اللازمة.



وأكد محافظ الدقهلية أنه تم صرف كافة المقررات التموينية لحصة شهر يوليو وانه تم توفير جميع حصص الدقيق للمخابز بواقع 6 حصص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى أنه يوجد 255 منفذ لبيع اللحوم والخضراوات والفاكهة بالمراكز والمدن وانه أطلق مبادرة لتخفيضات على أسعار اللحوم خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 31 يوليو للبيع بسعر 60 جنيه.



وأضاف محافظ الدقهلية أن كافة المنتجات البترولية متوفرة بارصدة كافية وبالكميات اللازمة لاحتياجات السوق وتوفير البوتاجاز بالمستودعات ومحطات التعبئة.



ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين على تفعيل غرفة العمليات بكافة الأماكن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشمل الطب البيطري ومباحث التموين والصحة والتفتيش الصيدلي.



قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إنه تم إيداع إحدى السيدات، بدار الرعاية الاجتماعية، بمدينة نبروه؛ وذلك بعد إجراء كافة الفحوص الطبية اللازمة لها والاطمئنان على سلامتها الصحية.



وكان محافظ الدقهلية، قد وجه للدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن، بتشكيل فريق عمل مكون من إدارة شئون المرأة وإدارة الأسرة والطفولة وإدارة الدفاع وفريق التدخل السريع، للتواصل مع اهل الحالة وذلك بعد التعرف على حالة السيدة عبر وسائل الإعلام، وعلى الفور تم التوجه إليها فى مقر إقامتها بقرية ميت العامل ونقلها إلى دار الرعاية الاجتماعية بنبروه.



وأكد محافظ الدقهلية، أنه كلف في وقت سابق الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة الرعاية الطبية للسيدة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لها والاطمئنان على سلامتها الصحية قبل نقلها لدار الرعاية.



يذكر أن السيدة تبلغ من العمر 34 عاما كانت متزوجه وتعيش فى منطقة الهرم بالجيزة ولديها طفلة عمرها حوالى عام ونصف.

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مصرع سايس على يد عامل ذبحا على إثر معاتبته له على معاكسة فتاة مارة بالشارع.وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان نائب مدير أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ مصرع عامل بدائرة قسم أول المنصورة.و إنتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة للمكان وبالفحص تبين مصرع إبراهيم ع 25 سايس ومقيم الخيارية دائرة مركز المنصورة على أثر معاتبته للمدعو عادل ر ط 27 سنة عامل ديلفرى بالمطعم السورى بشارع قناة السويس ومقيم شارع حسونة من شارع الجلاء دائرة قسم أول المنصورة لمعاكسته إحدى الفتيات المارة "لا يعرفها" بجرح قطعى غائر بالرقبة بواسطة سلاح أبيض "كتر".