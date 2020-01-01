البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:33 م
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحي المبارك .

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في تهنئته رئيس مجلس الوزراء: بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالآتي: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار، وتظل مصر شامخة أبية أمام جميع التحديات. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. 

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عيد الأضحى رئيس الوزراء تهنئة البابا تواضروس

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