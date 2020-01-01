تقارير تونسية: معلول يضحي بـ100 ألف دولار لحل أزمة الأهلي والصفاقسي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية تونسية، أن الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، تدخل من أجل حل الأزمة الحالية بين فريقه السابق الصفاقسي وناديه الحالي الأهلي.

 

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر حرمان الصفاقسي من القيد لثلاث فترات مع منعه من المشاركة في النسخة القادمة من بطولة أفريقيا، وذلك لرفضه إعادة مبلغ 100 ألف دولار تم تحويلهم بالخطأ من الأهلي خلال التعاقد مع أجايي.

 

وكان الأهلي قد قرر اللجوء إلى فيفا وشكوى الصفاقسي بعدما رفض سداد أقساط المبلغ الذي تم إرساله بالخطأ.

 

وذكر موقع المغرب التونسي، أن علي معلول قد يتدخل بالصلح بين الأهلي والصفاقسي التونسي بناءً على طلب جماهير الأخير.

 

وتابع الموقع التونسي، أن معلول سيتكفل بخلاص الصفاقسي من المستحقات المالية للأهلي والتي تقدر بـ 100 ألف دولار، خاصة بسبب الشعبية الكبيرة للاعب في الكرة المصرية وكونه معشوق الجماهير.

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