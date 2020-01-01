صدمة جديدة للفرعون.. أسطورة إنجلترا يتجاهل صلاح في اختيارات فريق البريمير ليج

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تجاهل آلان شيرار، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، نجمنا المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في اختياراته لأفضل فريق في البريميرليج عن الموسم المنقضي.

 

وقام شيرار باختيار 5 لاعبين من التشكيل الذي أعده من لاعبي ليفربول، إلا أن محمد صلاح لم يتواجد ضمن التشكيل رغم أنه هداف الريدز هذا الموسم في المسابقة برصيد 19 هدفًا، وفضل أسطورة نيوكاسل اختيار زميله السنغالي ساديو ماني بدلًا منه.

 

وجاء التشكيل الذي اختار شيرار ونشرته صحيفة «ميرور» على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: بوب (بيرنلي)

 

الدفاع: أرنولد (ليفربول)، فان دايك (ليفربول)، باشام (شيفيلد)، روبرتسون (ليفربول).

 

الوسط: هندرسون (ليفربول)، دي بروين (مانشستر سيتي)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

 

الهجوم: ستيرلينج (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول)، فاردي (ليستر سيتي).

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