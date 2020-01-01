احتمال وارد.. الحكومة تحذر من خطر تصاعد إصابات كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:00 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
شيماء حسن
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك 110 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي وهو رقم قليل مقارنة بإجمالي الإصابات وبأعداد أجهزة التنفس بجميع المستشفيات والتي تصل إلى 4 آلاف جهاز.

وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن نسبة الإصابات الخفيفة هي الإصابات الغالبة حاليا والتي لا تحتاج إلى المستشفيات ويتم فيها العزل منزليًا وهو ما خفف على المستشفيات التي شهدت الشهرين الماضيين حالة ضغط كبيرة خاصة بعد شهر رمضان.

وأشار إلى أن الشهر الذي تلى شهر رمضان بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة وتبادل الزيارات في هذا الشهر الكريم كان عاملًا في التسبب في ذروة انتشار الفيروس وقتها، محذرًا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من التواجد في أماكن التجمعات أو الخروج بدون ارتداء الكمامة. 

وحذر المتحدث باسم الوزراء من إمكانية حدوث انتكاسة كما ما حدث ما بعض الدول الأوروبية عندما انخفضت أعداد الإصابات، وبدأت الدول في التراجع عن الإجراءات الاحترازية والمواطنين فهموا تخفيف الإجراءات خطأ وحدث لهم إحساس زائف بالثقة مما تسبب في حدوث انتكاسة وبائية لهذه الدول. 

وقال إن الحكومة تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن انخفاض أعداد المصابين بـكورونا لا يعني القضاء على الفيروس.

وأضاف أنه لن يسمح لأي شخص التحرك في المواصلات العامة أو الشوارع بدون ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن متوسط عدد المحاضر اليومية للمخالفين ارتداء الكمامة وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية هو 2500 محضر.

وأشار إلى أنه مازال هناك حظر التجمعات واستمرار غلق الشواطئ العامة، موضحًا أن خطر تصاعد الإصابات لا تزال احتمالًا ورادًا، معربًا عن أمله في مرور أيام العيد على خير باستمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية استكمالًا لما قامت به الدولة من إجراءات استباقية. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بفضل الله ووعي المواطنين أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر اخذت منحنى الانخفاض في عدد المصابين والوفيات، وهناك تناقص كبير في هذه الأعداد.

وطالب "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة بأماكن التجمعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك العديد من الدولة التي شهدت تراجعا في الإصابات، ونتيجة نقص وعي المواطنين وعدم الالتزام بالاحترازات شهدت مجددا ارتفاعا في أعداد الإصابات وهناك تخوف من تكرار نفس السيناريو في مصر.

وتابع رئيس الوزراء، أنه حال تزايد الإصابات بكورونا سيجبر الحكومة على العودة لاتخاذ إجراءات أكثر حسم للحد من انتشار فيروس كورونا، وعودة غلق العديد من الأنشطة.

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