وزارة الخزانة الأمريكية تقدم توصية بشأن تيك توك إلى "ترامب"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن ستيف منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن تيك توك يخضع لمراجعة للأمن القومي وأن وكالته ستقدم توصية إلى الرئيس بشأن تطبيق مشاركة الفيديو الشهير المملوك للصين هذا الأسبوع.

وقال "منوشين": "تيك توك يخضع لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. سنقدم توصية للرئيس هذا الأسبوع، لذا لدينا الكثير من البدائل"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كانت التعليقات هي المرة الأولى التي اعترفت فيها حكومة الولايات المتحدة بأن تيك توك كان قيد المراجعة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، والتي تفحص صفقات المشترين الأجانب فيما يتعلق بمخاطر الأمن القومي المحتملة وتقودها وزارة الخزانة.

ذكرت "رويترز" في نوفمبر أن الشركة الصينية للتطبيق، بايت دانس ومقرها بكين، تخضع للتحقيق من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على شرائها مليار دولار لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي Musical.ly، بعد أن أثار المشرعون مخاوف بشأن كيفية تخزين البيانات الشخصية وكذلك ادعاءات الرقابة.

قال ممثل تيك توك، إن الشركة لا يمكنها التعليق على مسائل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن تيك توك كان يعمل على "تطوير بنية تحتية أمنية الأفضل في فئتها" وتعزيز تجربة تطبيق آمنة.

يمكن للجنة أن تجبر بايت دانس على إلغاء الصفقة، أو اتخاذ تدابير أخرى للتخفيف من تهديد الأمن القومي.

وذكرت رويترز في وقت سابق يوم الأربعاء أن بايت دانس قد تلقت اقتراحًا من بعض المستثمرين، بما في ذلك Sequoia و General Atlantic، لنقل ملكية الأغلبية لـ تيك توك إليهم. يقوم بعض مستثمري بايت دانس بتقييم التطبيق الشهير بنحو 50 مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان يحيط به "منوتشين"، قبل مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى تكساس "إننا نتطلع إلى تيك توك."

تتعرض الشركة لانتقادات في واشنطن، حيث أصبحت العلاقات بين إدارة ترامب وبكين فاترة بسبب الفيروس وتحركات الصين ضد هونج كونج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإدارة تدرس حظر التطبيق، وقال رئيس أركان البيت الأبيض مارك ميدوز، في وقت سابق من هذا الشهر إن هذا الإجراء قادم في غضون أسابيع.

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