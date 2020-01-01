مخزونات النفط الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 10.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الجاري لتصل إلى 526 مليون برميل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف ترتفع بمقدار مليون برميل في الأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 1.1 بالمائة إلى مستوى 43.69 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 0.8 بالمائة ليسجل مستوى 41.37 دولار للبرميل.

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