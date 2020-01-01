مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك في ودية طلائع الجيش

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادا لاستئناف الموسم الكروي الحالي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.





وكان الزمالك قد فاز بالأمس على طنطا وديا بهدفين مقابل هدف، وتعد مباراة الليلة الأخيرة للفارس الأبيض قبل استئناف مباريات الدوري.