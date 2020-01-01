بعد طرحه.. الجمهور يشيد بكليب "مش راح نختلف" لديانا حداد

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طرحت الفنانة ديانا حداد كليب مش راح نختلف، بكلمات رومانسية وأحاسيس مؤثرة وصادقة، باللهجة اللبنانية وهو من إخراج نهلة الفهد، وكلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، حاملة فكرة جديدة في الطرح والأسلوب والكلمات.



وحقق الكليب أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحظي العمل باشادات واسعة من قبل الجمهور.



وتقول كلماتها: مش راح نختلف اعملنا اللي علينا، كرامة هالعشق اتنيناتنا ضحيّنا، أنا ضحيتّلك وبحكي ضميري، وانت كمان ضحّيت فيي.



يذكر أن إخراج الكليب شكّل مفاجأة للفنانة ديانا حداد التي لم تكن تعلم به، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلتها مع ديانا الى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي الذي ينتظر منها المفاجآت.



