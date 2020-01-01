بعد استغاثتها بالرئيس السيسي.. أشرف زكي يهاجم حنان شوقي

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ردت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، على استغاثة الفنان حنان شوقي للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب عدم أخذ مستحقاتها من التمثيل في الـ3 سنوات السابقة.



وقالت نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية، أن الفنان حنان شوقي لم تتقدم ببلاغ للنقابة، وأنها قامت برقع دعوى قضائية ضد المنتج طارق صيام لأخذ أموالها لذلك لم تتدخل النقابة.



وأضافت نقابة المهن التمثيلية أن أي فنان إذا وجد عنده أي مشكلة يجب أن يتوجه للنقابة وليس للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه وراءه حمل كبير.



واتفقت "شوقي" مع طارق صيام على أخذ مستحقاتها بطريقة التقسيط.