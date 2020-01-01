كوريا تبحث عن كبش فداء.. اتهامات لـ"شينتشونجى" بانتشار كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي

حقا إنها مسرحية "صيد السحرة شينتشونجى" بسبب كورونا، فما تعرضت له المجموعة الدينية "كنيسة شينتشونجى ليسوع"، المشار إليها باسم "شينتشونج"، للاضطهاد على يد الحكومة الكورية بالتعاون مع السياسيين والمجلس المسيحى، ما هو إلا سيناريو لاصطياد شينتشونجى والبحث عن كبش فداء.

فممارسات الحكومة الكورية من اضطهاد للدين وحقوق الإنسان والسلام ضد المجموعة الدينية، كانت سببا فى أن تعلو أصوات التحذير فى جميع أنحاء العالم.

وبدأت الحكومة السيناريو بأنه عندما أصبح المواطنون الكوريون غير راضين عن فشل الحكومة فى الاستجابة بمسؤولية للوقاية الأولية من COVID-19، بدأت فى الإشارة على شينتشونجى فى منطقة دايجو، حيث وقع تفشى واسع النطاق، كمصدر لانتشاره.

من فبراير، الذى كان خلال أسوأ COVID-19، إلى انتخاب الجمعية الوطنية في أبريل، حظرت حكومة كوريا الجنوبية جميع التجمعات الاجتماعية وأبقت الناس داخل المنازل.

كوريا الجنوبية
خلال هذا الوقت، انتشرت أخبار مشوهة وكاذبة على نطاق واسع كل يوم عبر وسائل الإعلام بأن انتشار فيروس COVID-19 كان بسبب شينتشونجى. ونتيجة لذلك، عانى 200,000 عضو من شينتشونجى فى كوريا الجنوبية، وجد 7,500 منهم ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتعرض أعضاء شينتشونجى للاعتداء والعنف والطلاق والتحويل القسرى والاضطهاد فى العمل بسبب تسرب المعلومات الشخصية، والاستقالة القسرية، ورفض العلاج الطبى، ورفض استخدام المرافق لسبب وحيد هو كونهم أعضاء فى شينتشونجى، حتى أنه أدى إلى وفاة امرأتين.

وأعربت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) مؤخرًا عن قلقها من التقارير التى تفيد بأن أعضاء كنيسة شينتشونجى يتم إلقاء اللوم عليهم لانتشار الفيروس، وطالبت حكومة كوريا الجنوبية بعدم البحث عن كبش فداء وإدانة مجموعة معينة واحترام الحرية الدينية فيما يتعلق بوضع COVID-19.

كوريا الجنوبية
بالإضافة إلى ذلك، نصح خبراء COVID-19 بالحذر من النفور الدينى والخوف، ومع ذلك، قالت حكومة كوريا الجنوبية أن انتشار COVID-19 يرجع إلى شينتشونجى.

وأُغلقت جميع منشآت شينشيونجى بالقوة بتهمة انتهاك الوقاية من الأمراض المعدية، ألقى القبض على 5 مسؤولين بحجة عرقلة العدالة.
كوريا تبحث عن كبش فداء.. اتهامات لـ"شينتشونجى" بانتشار كورونا
كوريا تبحث عن كبش فداء.. اتهامات لـ"شينتشونجى" بانتشار كورونا
كوريا تبحث عن كبش فداء.. اتهامات لـ"شينتشونجى" بانتشار كورونا
كوريا تبحث عن كبش فداء.. اتهامات لـ"شينتشونجى" بانتشار كورونا
كوريا تبحث عن كبش فداء.. اتهامات لـ"شينتشونجى" بانتشار كورونا
كوريا تبحث عن كبش فداء.. اتهامات لـ"شينتشونجى" بانتشار كورونا

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