بإطلالة وسط الأشجار.. صبا مبارك تشعل "إنستجرام"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:38 م
صبا مبارك
صبا مبارك
مي مرسي
شاركت الفنانة صبا مبارك صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "مبارك" تعليقا على الصورة قائله: " الوقت إضاعة ثمينة جدا"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حكايات بنات مسلسل جميل جدا ياريت تعملوله جزء خامس وتكوني فيه"،الجمال العربي ماشاء الله"،"قمرايا ماشاء الله".

يذكرأن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك، مشاركتها في المسلسل الأردني "عبور"،في السباق الرمضاني لعام 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صبا مبارك الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف مصير أزارو مع الأهلي

منذ ثلث ساعة

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير تونسية: معلول يضحي بـ100 ألف دولار لحل أزمة الأهلي والصفاقسي

منذ 33 دقيقة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 6 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بإطلالة خضراء.. حلا شيحة تظهر مع جمال الطبيعة

الجمهور يغازل نيرمين الفقي بسبب هذه الاطلالات

"بالهوت شورت".. صبا مبارك تشعل "إنستجرام"

بميك أب هادئ.. إنجي المقدم تبرز ملامحها بأحدث إطلالة لها

بإطلالة صباحية.. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

04:23 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»