بإطلالة وسط الأشجار.. صبا مبارك تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة صبا مبارك صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "مبارك" تعليقا على الصورة قائله: " الوقت إضاعة ثمينة جدا"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حكايات بنات مسلسل جميل جدا ياريت تعملوله جزء خامس وتكوني فيه"،الجمال العربي ماشاء الله"،"قمرايا ماشاء الله".



يذكرأن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك، مشاركتها في المسلسل الأردني "عبور"،في السباق الرمضاني لعام 2019.

