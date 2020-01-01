آداب الفيوم تختتم اليوم امتحانات الفرقة الرابعة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:03 م
آداب الفيوم
آداب الفيوم
ريهام على

صرح الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، أنه تم بحمد الله انقضاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة بالكلية، حيث استمرت الامتحانات قرابة الثلاثة أسابيع وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وعبر الدكتور أحمد عبد السلام عن سعادته بانتهاء الامتحانات دون أية مشكلات أو معوقات تذكر، موجها شكره لإدارة الجامعة على دعمها الكامل والمستمر للكلية طوال الفترة الماضية، ومشيدا بالتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكذلك الطلاب بكافة الإجراءات التي حددها مجلس الجامعة للحفاظ على السلامة العامة.

كما أشار سيادته بأنه يجري عملية رصد النتائج تمهيدا لإعلانها في أقرب وقت ممكن.

من الجدير بالذكر أن كلية الآداب تضم أكبر عدد من الطلاب بالفرقة الرابعة على مستوى كليات الجامعة ؛ حيث تقدم لأداء الامتحان ١٦٠٠ طالب وطالبة تم توزيعهم على ١٠٥ لجنة بواقع ١٥ طالب باللجنة الواحدة، بالإضافة إلى وجود لجنة خاصة.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
آداب الفيوم تختتم اليوم امتحانات الفرقة الرابعة
آداب الفيوم تختتم اليوم امتحانات الفرقة الرابعة
آداب الفيوم تختتم اليوم امتحانات الفرقة الرابعة
آداب الفيوم تختتم اليوم امتحانات الفرقة الرابعة

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