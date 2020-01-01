بإطلالة سوداء.. شيما الحاج توجه رسالة للمرأة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:38 م
شيما الحاج
شيما الحاج
مي مرسي
شاركت شيما الحاج، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، بإطلالة سوداء حيث ظهرت بفستان اسود قصير وشعر منسدل على كتفها،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الحاج" تعليقا على الصورة قائله: "تحية لكل امرأة كانت أقوى من ألف رجل وتحملت المسؤولية وكأنها بصبر مئة رجل".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "فديت القوية والجميلة"، وردت "الحاج" قائله: "يا حياتي انتي بحبك".

يذكر أن الفنانة شيما الحاج قد أعلنت عن خطبتها من أحد رجال الأعمال في الفترة السابقة.

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