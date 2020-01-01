لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:15 م
صحة البحيرة
صحة البحيرة
إسلام أمين
أحال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مدير مستشفي المحمودية وعدد من العاملين بالمستشفي للتحقيق، لعدم تواجدهم وغيابهم عن العمل.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمستشفى المحمودية ووحدة رعاية الأمومة والطفولة، استكمالا لخطة المرور الدوري على المستشفيات ومتابعة سير العمل، وذلك بمرافقة الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، وفريق من التطوير والدعم الفني بالمديرية.

حيث قام بتفقد معظم أقسام المستشفى وتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واستبين مدى رضاء مُتلقي الخدمة، وتبين أثناء المرور تغيب بعض الأطقم الطبية وعدم التزام المدير الإداري بالمستشفي، وعلى إثر ذلك تم إحالة عدد من العاملين للتحقيق بديوان المديرية وتم نقل البعض الأخر لخارج المستشفى.

كما تم تكليف أحد الأطباء المُتميزين بالمستشفى لتسيير أعمال إدارة المستشفى لحين تكليف مدير آخر، ثم توجه وكيل الوزارة لتفقد وحدة رعاية الأمومة والطفولة، وقام بمتابعة سير العمل وصحة التسجيل بالسجلات الطبية، وأثاب بعض الأطقم الطبية لمجهودهم.

آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد بمصر

الصحة: تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)
لعدم تواجدهم.. وكيل "الصحة" بالبحيرة يُحيل مدير وموظفي مستشفي "المحمودية" للتحقيق (صور)

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