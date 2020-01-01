بفستان أنيق.. هنا الزاهد تشعل "إنستجرام"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:12 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد، صور من أحدث جلسات تصوير لها عقب تجهيزها لحضور العرض الخاص لفيلم "الغسالة" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد" بفستان متألق مزخرف ببعض القطع اللامعة، وبشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "لقاء عايدة من فيلم الغسالة".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" والذي من المقرر أن يكون في دور عرض السينمات بعيد الأضحى المبارك، ويشارك فيه بجانبها الفنان أحمد حاتم وعدد من الفنانين.

والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في فيلم "قصة حب" بجانب أحمد حاتم والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه بالسينمات في عيد الحب.

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