اعرف نتيجتك | اوائل الثانوية العامة 2020-2021 على مستوي الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:37 م
الثانوية العامة 2020
الثانوية العامة 2020
اعرف نتيجتك | اوائل الثانوية العامة 2020-2021 على مستوي الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

تزايد بشكل مؤخرا على مستوى جميع محافظات مصر البحث حول معرفة أسماء أوائل الثانوية العامة 2020-2021، وذلك مع تحديد اعلان اسماء اوائل الجمهورية فى مساء يومي الاربعاء الموافق ميلادياً 29 يوليو، وذلك عقب الإعلان بصورة رسمية عن الانتهاء من مباشرة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على ان نستعرض معكم عبر هذا المقال اسماء جميع أوائل الجمهورية الآن.


أسماء أوائل الثانوية العامة 2020-2021

اعتمدت التربية والتعليم عقب طول انتظار ميعاد إعلان نتائج طلاب مصر في شهادة اتمام الثانوية العامة، وذلك في مؤتمر صحفي للكشف عن ميعاد تلك النتائج والتي سيتم إعلانها رسمياً عقب اجازة عيد الاضحي بشكل مؤكد وذلك على مستوى جميع محافظات مصر، على جانبه أكد معالي الدكتور طارق شوقي على ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بنسب الأعوام الماضية، على أن التأكيد كذلك من خلال تلك التصاريح على مواقع اعلان نتائج الثانوية العامة الذي يأتي في مقدمتها موقع وزارة التربية والتعليم، على أن نستعرض مع حضراتكم أسماء وقوائم أوائل الجمهورية التي سيتم الإعلان عنها في أعقاب ساعات من الان، حيث عادة ما يتم الإعلان عن اوائل الجمهورية قبل اعلان نتائج جميع الطلاب لذا سنتواصل مع حضراتكم فى متابعة مستمرة حيال هذا الأمر.


قوائم أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة

هذا ومع العلم على أن اوائل الجمهورية سيتم استثنائية في التوزيع الجغرافي وذلك على مستوى جميع محافظات مصر، هذا وسوف يتم تكريمهم وتكريم أسرهم على الهواء مباشر فى حفل سيعقد عقب اجازة عيد الاضحى مخصص لهم، على أن يتم كذلك الإعلان عن نتائج الثانوية العامة جميع محافظات مصر.

اعرف نتيجتك | اوائل الثانوية العامة 2020-2021 على مستوي الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

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