تامر إبراهيم زوج مقهور في مسلسل كوميدي اجتماعي لـ2021

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:36 م
تامر إبراهيم
تامر إبراهيم

 كشف الفنان الشاب تامر إبراهيم، انضمامه لفريق عمل مسلسل "طلقني" كاسم مبدئي، وهو المسلسل الذي بدأ تصويره منذ أيام عقب تخفيف حدة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وقال تامر إبراهيم، إن المسلسل يناقش عدد من القضايا الهامة أبرزها الطلاق وسلبياته والخيانة والغدر في إطار كوميدي اجتماعي يضاهي مستجدات الألفية الجديدة.

 

 وأضح تامر إبراهيم، أن المسلسل يدور في إطار حكايات تسرد كل حكاية عدد من المواقف التي تحدث داخل المجتمع، وأنه سيظهر في المسلسل كضيف شرف في إحدى الحلقات ويجسد شخصية زوج مقهور، بجوار كل من الفنان بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وهاجر أحمد وكارولين عزمي ومحمد ميدو، والمسلسل بطولة وتأليف أحمد عصام وإخراج محمد النقلي.

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