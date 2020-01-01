رسميًا.. إلغاء الدوري الجزائري لكرة القدم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلغاء منافسات الموسم الحالي من الدوري بشكل رسمي، وتتويج شباب بلوزداد بطلًا للمسابقة لموسم 2019 / 2020 الذي جرى تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف التليفزيون الرسمي أن المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة اعتمد خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الخيار الأخير من ثلاثة اقتراحات عرضها على أعضاء جمعيته العمومية، والذي حصل على موافقة الأغلبية من خلال استشارة كتابية.

وينص الخيار الثالث الذي حصل على التزكية على اعتماد الترتيب الذي كان عليه الجدول عند توقف المنافسات، وإعلان الأبطال في كل مسابقات الدوري وإقرار الصعود وإلغاء الهبوط، مع تغيير اسم دوري الدرجة الثانية من المحترفين إلى دوري الهواة.

وعند تعليق الدوري، كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وذلك قبل ثماني جولات من ختام الموسم.


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