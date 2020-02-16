موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا مع تشيلسي الذي يدربه فرانك لامبارد يوم 1 اغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، وذلك ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسوف تقام المباراة بين تشيلسي وارسنال في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وكان قد نجح فريق تشيلسي في الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة دور النصف نهائي، حيث أحرز أهداف البلوز اولفيه جيرو وماسون ماونت وهاري ماجوير بالخطأ في مرماه، بينما سجل برونو فيرنانديز هدف اليونايتد الوحيد.

بينما أطاح أرسنال بحامل اللقب فريق مانشستر سيتي بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسجل هدفي الجانرز في تلك المباراة الجابوني ايميريك اوباميانج.

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