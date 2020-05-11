جرام الذهب يسجل ألف جنيه ليواصل تحطيم الأرقام التاريخية اليوم الأربعاء





لأول مرة تواصل أسعار الذهب القفز فوق المستويات التاريخية لفترات طويلة بالسوق المحلي والعالمي حيث واصل المعدن الأصفر فى تحقيق طفرات سعرية جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فبعد أن صعد سعر الجرام الذهب عيار 21 بنحو 9 جنيهات بمنتصف التعاملات ليسجل مستوى 872 جنيها استمر فى مسيرته ليضيف لمكاسبة 3 جنيهات إضافية فى بداية التعاملات المسائية بالرغم من التراجع العالمي فى سعر الأوقية ويواصل المعدن الأصفر تحقيق توقعات بوابة الفجر السابقة بأن يبلغ سعر الجرام ألف جنيه وهذا ما حدث مع جرام الذهب عيار 24 اليوم وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في مصر





سعر جرام الذهب عيار 18 : 750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 875 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 1000 سعر جرام الذهب

الجنيه الذهب : 7000 جنيه

السعر العالمي : 1960 دولار





أسعار الذهب العالمي









تراجع الذهب يوم الأربعاء مع توقف الاتجاه النزولي الدولار لفترة وجيزة وباع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي، فيما يسود بعض الحذر مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز سياسته النقدية الميسرة.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1951.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1947.40 دولار.





وقال إليا سبيفاك المحلل لدى ديلي فيكس إن الذهب يتبع خطوات الدولار، الذي توقف نزوله، عن كثب.





أضاف سبيفاك ”مع اقترابنا من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ... سيزداد قلق السوق قليلا“.





ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي استقر عند 93.668، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2018 هذا الأسبوع. ويؤدي ضعف الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، إلى خفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.





واستمرت حالات فيروس كورونا في الارتفاع بالولايات المتحدة وبلغت ما يزيد عن 16.6 مليون في أنحاء العالم.





وسينشر المركزي الأمريكي القرار الخاص بأسعار الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي عليها دون تغيير، ومن المقرر أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي لجيروم باول رئيس المجلس.





ويميل الذهب للارتفاع حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة مع ضخ البنك المركزي للتحفيز.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.7 بالمئة إلى 24.16 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 936.09 دولار وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2269.22 دولار.



