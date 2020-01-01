أوقاف الإسكندرية: جمعنا 5 آلاف و611 صك أضحية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:20 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت اليوم الإربعاء مديرية أوقاف الإسكندرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لأول مرة، حيث حققت المديرية 5611 صكًّا حتى تاريخه، وقد تم تمييز المديرية بنجمة في جدول المشروع.

وقال وكيل الوزراة إن مديرية أوقاف الإسكندرية لم تأل جهد لإنجاح هذا المشروع المبارك، كما توجه بالشكر لكل منتسبي الأوقاف بالإسكندرية على ما بذلوه من جهد فى بيع الصكوك ووصول المديرية إلى هذا المستوى مع توجيه الشكر للشعب الثغر السكندري على ما بذلوه من جهد خدمة للفقراء والمساكي،ن متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق.
كما أكد على جميع الأئمة والعمال ضرورة التواجد فى مساجدهم من فجر يوم الجمعة مع ضرورة غلق المسجد من بعد صلاة الفجر وحتى قبيل صلاة العصر مع بث صلاة العيد عبر آثير إذاعة القران الكريم دون قيام الإمام أو العاملين بالتكبير ودون فتح المساجد وقت صلاة العيد.
أخر أخبار كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
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نسخة ايفون
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