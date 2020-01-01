الإعلان عن تشكيل بيراميدز ضد المصري

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه به نظيره المصري في المباراة الودية الأولى بملعب برج العرب الفرعي في إطار الإعداد لاستئناف الدوري.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق 

خط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني 

خط الهجوم : محمد الجباس

ترتيب الدوري المصري قبل عودته:

1- الأهلي ٤٩ نقطة
2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة
3- بيراميدز ٣٢ نقطة
4- الزمالك 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة
6- سموحة ٢٥ نقطة
7- انبي ٢٥ نقطة
8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة
9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة
10- المصري ٢٠ نقطة
11- الجونة ٢٠ نقطة
12- حرس الحدود ١٩ نقطة
13- أسوان ١٨ نقطة
14- طلائع الجيش ١٧ نقطة
15- طنطا ١٦ نقاط
16- وادي دجلة ١٥ نقاط
17- مصر المقاصة ١٤ نقطة
18- نادي مصر ١١ نقطة

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