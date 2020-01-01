الإعلان عن تشكيل بيراميدز ضد المصري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه به نظيره المصري في المباراة الودية الأولى بملعب برج العرب الفرعي في إطار الإعداد لاستئناف الدوري.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق





خط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني





خط الهجوم : محمد الجباس



