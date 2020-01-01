فيتنام تُعيد 140 عاملا مصابا بفيروس كورونا من إفريقيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عادت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية تم تحويلها خصيصًا ومجهزة بأجهزة تهوية وأطباء حكوميين من غينيا الاستوائية إلى العاصمة هانوي، اليوم الأربعاء، وعلى متنها 140 عاملاً فيتناميًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وقال فام نجوك ثاتش، مدير المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية خارج هانوي مباشرة لوكالة "رويترز": "نحن جاهزون".

وأضاف: "تم تخصيص مائة جهاز تهوية وأدوية ومعدات أخرى للاختبار والعلاج بالإضافة إلى 500 غرفة للركاب."

وصلت الطائرة، التي غادرت مساء الإثنين لرحلة ذهاب وعودة على مدار 27 ساعة، 21000 كيلومتر (13000 ميل) إلى بلدة باتا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، إلى العاصمة هانوي، حيث تم نقل المرضى المصابين إلى مستشفى قريب للعلاج .

سجلت غينيا الاستوائية أكثر من 3000 حالة من حالات الإصابة بالفيروس و 51 حالة وفاة، وهي أعداد تتعلق بسكانها البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة تجعلها واحدة من الدول الأفريقية التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية "متأثرة بشدة" بالوباء.

كانت فيتنام، الخالية من الفيروسات لأشهر، تستعد لموجة من عدوى الفيروس المنقولة محليًا اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف حالات جديدة في هانوي ومدينة هو تشي مينه ووسط المرتفعات، وكلها مرتبطة بانتشار المرض في دانانج مؤخرًا.

وقالت وسائل إعلام حكومية، إن 140 من المصابين على متن الطائرة من غينيا الاستوائية البالغ عددهم 220 أصيبوا بالفيروس.

وقال "ثاتش"، إن ما لا يقل عن اثني عشر شخصاً مصابون بأمراض خطيرة، في ما وصفه بأنه مدخول كبير "غير مسبوق" من المرضى لمستشفى.

وأضافت وسائل الإعلام الحكومية، أن جهود الإنقاذ نُظمت بعد أن أرسل العمال الذين تقطعت بهم السبل، الذين كانوا يعملون في مشروع للطاقة الكهرومائية، رسالة إلى السفارة الفيتنامية في أنجولا، على بعد 1200 كيلومتر، طالبين المساعدة.

وقالت الخطوط الجوية الفيتنامية، في بيان، إنها المرة الثانية فقط التي تسافر فيها إحدى طائراتها إلى إفريقيا. كانت الأولى في 18 يونيو، عندما أعادت 309 عاملاً فيتناميًا من أنجولا.


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