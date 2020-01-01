البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:14 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
صعدت البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبيت تكاليف الاقتراض دون تغيير.

فيما يعتزم رؤساء شركات آبل وجوجل وأماوزن وفيسبوك الدفاع عن سوق التكنولوجيا شديد التنافسية خلال شهادة أمام لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأمريكي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.1 بالمائة إلى 26409.4 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 3233 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 10479 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.515.

أخبار تهمك

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على رحيل أحمد الشيخ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

02:27 م

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»