البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

صعدت البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبيت تكاليف الاقتراض دون تغيير.





فيما يعتزم رؤساء شركات آبل وجوجل وأماوزن وفيسبوك الدفاع عن سوق التكنولوجيا شديد التنافسية خلال شهادة أمام لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأمريكي.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.1 بالمائة إلى 26409.4 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 3233 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 10479 نقطة.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.515.