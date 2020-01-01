شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة بشأن صفقة رمضان صبحي مع الأهلي وأخر التطورات التي وصل لها الفريق الأحمر.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي.

وقال شوبير في برنامجه التلفزيوني: "رمضان صبحي مش عايز العروض التي تلقاها ولو الأهلي دفع 4 مليون يخلص الصفقة الصبح، رمضان عايز يلعب في انجترا أو ألمانيا أو إيطاليا في أندية جيدة".

يذكر أن ما يعطل الصفقة حاليا هو المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد لبيع رمضان صبحي بشكل نهائي ويبلغ ٧ مليون جنية إسترليني.

ورفض الأهلي دفع مطالب هيدرسفيلد المالية لبيع رمضان صبحي لأنها تعتبر ضخمه جدا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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