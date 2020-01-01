شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:07 م
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
حسام زيدان
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف شرم الشبخ استقبل حتى الآن قرابة ٥٥٠٠ قطعة أثرية، سيتم توزيع عرضها، سواء داخل فتارين العرض أو حرة خارجها، على ثلاث قاعات هم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة والتي سيتم افتتاحهم قريبا.

يذكر أن أعمال تجهيزات المتحف لافتتاحه جزئيًا تجري على قدم وساق حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل ووحدات الإضاءة وكذلك التجارب على نظم الإنذار والحماية الأمنية ومكافحة الحريق.

وأشار عثمان إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الفتارين والإضاءة الخاصة بها بما يعمل على إظهار الجانب الجمالي للقطع الأثرية، وجاري الانتهاء من أعمال العرض داخل القاعة الكبرى، وتجهيز مركبتي دهشور للعرض بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار.

كما تم تحديد مسار الزيارة بما يتناسب مع العرض المتحفي للقطع الأثرية، وفي سبيلنا للانتهاء من البطاقات الشارحة واللوحات ( البانر) وشاشات العرض.

وقال محمود مبروك مستشار الوزير العرض المتحفي، إن القاعة الكبرى تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، عن طريق عرض عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية في مراحل تاريخية مختلفة،

كما تضم مجموعة من تماثيل السفنكس التي تمثل الهيئة الحيوانية مع الآدمية، وتمثال لرجل بجانب ابنته الصغيرة، بالاضافة الى عدد من الحيوانات المقدسة في مصر القديمة مثل القطط والجعارين المختلفة الأشكال والأحجام والتي تم اكتشافها عام ٢٠١٩ بمنطقة آثار سقارة،

وعن الممر الحتحوري قال مؤمن عثمان انه سمي بهذا الاسم نظرا لوجود عدد كبير من القطع الخاصة بالإلهة حتحور إلى جانب بعض التماثيل للملوك تحتمس الأول وحتشبسوت ونختنابو ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث.

وأضاف أن منطقة المقبرة هي محاكاة لمقبرة أثرية كاملة بكافة تفاصيلها وما تحتوي عليه من قطع أثرية يتم وضعها مع صاحب المقبرة. فهي تحتوي على باب وهمي يرجع إلى عصر الدولة القديمة، والتابوت الداخلي والخارجي لإيست إم ”إيست ام خب“ زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس، وعدد من التماثيل الأوشابتي والأواني الكانوبية، وتمثال للإله أوزوريس، وبردية لكتاب الموتى، وكارتوناج يغطى به جسد المتوفي.
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه
شاهد.. القطع الأثرية وقصة عرض متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر متحف شرم الشيخ شرم الشيخ السياحة الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أحمد الشيخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 11 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رأس حتحور وعمود أبريس.. تعرف على أول قطع أثرية تصل لمتحف شرم الشيخ

الآثار: 30% من قطع متحف الغردقة تعرض لأول مرة

رئيس المتاحف: نقلنا 550 قطعة أثرية لمتحف العاصمة.. وهذه أخر تجهيزاته

"عواصم مصر".. تعرف على قصة عرض متحف العاصمة الإدارية

تعرف على آخر تجهيزات متحف آثار العاصمة الإدارية الجديدة

متحف شرم الشيخ.. تعرف على آخر مراحل تجهيزاته وعدد قطعه الأثرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

02:27 م

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»