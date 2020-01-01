مدير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة القاهرة يزف بشرى سارة بشأن كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:06 م
كورونا
كورونا
رقية جمال
قال الدكتور عمرو عزام، مدير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة القاهرة، إن الدولة المصرية لم تدخر جهد للسيطرة على فيروس كورونا، وكانت نموذج يحتذى به في السيطرة على الأزمة.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا مازال موجود، وقد يكون بعض المواطنين حامل للفيروس دون أعراض ويتسبب في نقل العدوى للمواطنين.

وناشد مدير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة القاهرة، المواطنين بالاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التجمعات، مع غسل الأيدي بالمياه والصابون والتطهير والتعقيم المستمر والابتعاد عن الأحضان والبوس عند المصافحة، معقبًا: "أن الأهم من العلاج هو الوقاية، والمواطن رقيب على نفسه"، مشددًا على أننا أوشكنا على التخلص من الموجة الحالية من فيروس كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
قال الدكتور عمرو عزام، مدير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة القاهرة، إن الدولة المصرية لم تدخر جهد للسيطرة على فيروس كورونا، وكانت نموذج يحتذى به في السيطرة على الأزمة.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا مازال موجود، وقد يكون بعض المواطنين حامل للفيروس دون أعراض ويتسبب في نقل العدوى للمواطنين.

وتابع مدير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة القاهرة، بالاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التجمعات، مع غسل الأيدي بالمياه والصابون والتطهير والتعقيم المستمر والابتعاد عن الأحضان والبوس عند المصافحة، معقبًا: "أن الأهم من العلاج هو الوقاية، والمواطن رقيب على نفسه"، مشددًا على أننا أوشكنا على التخلص من الموجة الحالية من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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