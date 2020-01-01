قريبًا.. انتهاء أعمال متحف شرم الشيخ الأثري تمهيدا لافتتاحه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:02 م
متحف شرم الشيخ الأثري
متحف شرم الشيخ الأثري
حسام زيدان
قال العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل ووحدات الإضاءة وكذلك التجارب على نظم الإنذار والحماية الأمنية ومكافحة الحريق لمتحف شرم الشيخ الأثري تمهيدًا لافتتاحه جزئيًا.

ويبدو المتحف في هذه الأيام كخلية نحل، حيث يعمل آثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار على قدم وساق للانتهاء من وضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص به طبقا للسيناريو المقرر مسبقًا.

والمتحف يعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض مجموعة منتقاه من القطع الأثرية التي تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري في التحرير، ومخازن مدينة الأقصر والأشمونين في المنيا.

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إن ٦ فنادق بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، تسلمت اليوم شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أن ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما سنتيدو كريستال باي، وجاز مرايا، وفندقين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء هما ميامي، ودانيلا، وفندين بالقاهرة الكبرى هما جراند بيراميدز، وأبو الهول بالاس.

وتابع أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٦١١ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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قال السفير السويدي في القاهرة إن مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدي الشعب السويدي، حيث أن مواطنيه شغوفين ومهتمين بالسفر الي مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رؤساء بعثات الدول الإسكندنافية الأربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك عبر الفيديو كونفرانس، وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

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