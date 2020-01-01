حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:01 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين، سنة، وكفالة ٢٠٠٠ جنيه وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

كانت عائلة مجدي عبدالغني أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده، لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها.

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط طالب، لقيامه بنشر صور وأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة، عبر تطبيق التلجرام.

كانت رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم أحد الحسابات والمسئول عن إدارة قناة ومجموعة المسميتان "بالغش إتجمعنا"، و"mo3gza" عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مادة (اللغة الأجنبية الثانية) أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (4 هواتف محمولة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن القناة والمجموعة المشار إليهما.. كما تبين إدارته لعدد (1 قناة – مجموعتين) آخرين بذات التطبيق، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى "2019 – 2020" أثناء إنعقاد لجان الامتحان، وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بقيامه بنشر أسئلة وأجوبه الثانوية العامة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والإستفادة منهم ماديًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت ووعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة مجدي عبدالغنيط غرامة حبس الميراث

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