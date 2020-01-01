حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين، سنة، وكفالة ٢٠٠٠ جنيه وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.





كانت عائلة مجدي عبدالغني أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده، لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها.





اقرأ أيضا...



