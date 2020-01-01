تعليق مثير من كونتي على إمكانية تعاقد إنتر ميلان مع ميسي

صرح الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي أن نقل كاتدرائية ميلانو سيكون أسهل بكثير من التعاقد مع الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.





وأفادت تقارير صحفية عالمية بأنه تم عرض صورة لميسي على كاتدرائية ميلانو للترويج لمباراة إنتر ميلان ونابولي على التلفزيون الصيني من طرف سونينج المالك الآسيوي الحالي لإنتر ميلان.





وأشارت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة إلى إمكانية إنتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميلان لأن عقد البرغوث الأرجنتيني ينتهي مع النادي الكتالوني في صيف 2021.





وقال كونتي في تصريحات لوسائل الإعلام:" هل تفضل أن يكون لديك ميسي أو 4 لاعبين بقيمة 50 مليون يورو لكل منهم؟ أعتقد أن هذين السيناريوهين غير محتملين، أنا متمسك بلاعبي فريقي لأنهم يبذلون قصارى جهدهم، يمكنني أن أضمن ذلك".





وعن إمكانية ضم ميسي, اختتم كونتي تصريحاته قائلًا:"سيكون نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من إحضار ميسي إلى إنتر ميلان ".



