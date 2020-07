بعد "اللي اختشوا ماتوا".. "ولاد الجيزة" فيلم جديد لـ ندى نصر

تخوض المطربة والفنانة الشابة ندى نصر أولى تجاربها السينمائية، حيث تعاقدت على المشاركة في فيلم "ولاد الجيزة" وهو من إنتاج شركة آرت ميديا للانتاج الفني والسينمائي، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي غنائي.

وأبدت ندى نصر سعادتها لخوضها تجربة التمثيل، ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة لطرحها لأغنية اللي اختشوا ماتوا، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن مطربة الأوبرا ندى نصر، شاركت في عدد من الأعمال الوطنية خلال الفترة الماضية التي قدمت خلال أعياد تحرير سيناء الأخيرة، كما شاركت فى العام الماضي في الحفل الذي أقيم بشرم الشيخ احتفالا بأعياد أكتوبر المجيدة برعاية احدى القنوات الشهيرة ومحافظة جنوب سيناء، كما شاركت في عدد من الأغاني والأداء الصوتي لفيلم The Queen of the Swallows والذي عرض عام 2008.