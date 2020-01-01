مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% بختام جلسة الأربعاء

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1290.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 417.8 ألف درهم.



