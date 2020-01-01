مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:47 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع  للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1290.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 417.8 ألف درهم.

 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.20% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، كما هبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.76%.

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