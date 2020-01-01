طبيب الأهلي يعرض تقرير ياسر إبراهيم على فايلر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو


طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسلم تقرير خاص عن إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق، قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وخضع اللاعب، إلى أشعة بعد تعرضه للإصابة في أربطة كاحل القدم، حيث قال خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب بحاجة إلى شهر تقريبًا للتعافي.

وكان ياسر إبراهيم، خرج مصابًا من ودية الفريق أمام الجونة التى أقيمت أمس وانتهت لصالح المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يتم الكشف اليوم عن المدة التي سيغيب عنها اللاعب من تدريبات الفريق، وتحديد البرنامج التدريبي الذي سيخضع له طوال الفترة المقبلة.

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