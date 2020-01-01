تحلل كامل.. تعرف على مناظرة النيابة لجثة شاب السلام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
داليا عادل
فتحت نيابة شرق القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب داخل مزرعة دواجن بجوار مركز شباب بمنطقة السلام.


وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب يبلغ من العمر 33 سنة، وتوجد في حالة تحلل كامل وانتفاخ.

كما طالبت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا رئيس مباحث قسم شرطة السلام، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة شخص داخل مزرعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل مزرعة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين في الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ومن جهة أخرى، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من دفاع الفنان أحمد الفيشاوي، على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف عليه وبراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.

وكانت قررت حكمة جنح مستأنف الدقي، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، وذلك في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر سعيد شعبان، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض مدني.

وكانت محكمة جنح الدقي، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التي تدرس بها بلندن، وأنه أعطى "الحناوي" حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر في دعوى بثبوت حضانتها لـ"لينا"، ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

فيما قالت "ثناء لحظى" محامية الفيشاوى، إن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

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حوادث النيابة الفجر العثور على جثة شاب السلام

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