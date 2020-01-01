تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1% خاسراً 50.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4968.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% خاسراً 73.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5415.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4085.97 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 16.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4047.60 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 133.3 مليون سهم بقيمة 29.7 مليون دينار كويتي عبر 7172 صفقة.









وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%.



