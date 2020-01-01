تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:40 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1% خاسراً 50.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4968.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% خاسراً 73.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5415.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4085.97 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 16.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4047.60 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 133.3 مليون سهم بقيمة 29.7 مليون دينار كويتي عبر 7172 صفقة.


 وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت،  على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%.
 

وجاء سهم شركة التخصيص القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.27%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 5.04%، فيما تصدر سهم شركة الإنماء العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.31% ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.09%، ثم سهم بنك الخليج بنسبة 5.77%.

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