وزير النقل يتفقد عمارة الزمالك المائلة ويتابع حقن التربة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:44 م
الجولة
الجولة
كرستينا عياد
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاربعاء، أن عمارة الشربتلي الكائنة في 17 شارع البرازيل في الزمالك والتي شهدت تصدعات بسبب اعمال حفر محطة مترو الزمالك، في امان تام.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية خلال الجولة أن العمارة سوف لن يتم هدها وأنها تخضع لعمليات حقن التربة وسيتم عودة السكان اليها مرة اخرى فور انتهاء اعمال حقن التربة.

وأوضح وزير النقل خلال جولته لتفقد سير العمل في محيط محطة الزمالك، أن مبنى سفارة دولة البحرين في امان ايضا وان ما تعرض للتلف هو سور خارجي للسفارة نتيجة هبوط ارضي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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عمارة الشربتلي سفارة البحرين حقن التربة النقل

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