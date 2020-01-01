عقب إعادة فتح الكنائس.. تعرف على مواعيد وضوابط الصلاة في المرقسية بالإسكندرية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أعلن اليوم الأربعاء مجلس الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عن مواعيد وضوابط الصلوات في ظل جائحة كورونا، وذلك عقب إعلان البابا تواضروس إعادة افتتاح الكنائس في القاهرة والإسكندرية بدءًا من يوم 3 أغسطس.

وقالت الكنيسة في بيان لها أن يوم الاثنين سيكون مواعيد الصلاوات كالتالي:

القداس الأول: 6-8، القداس الثاني: 8.30- 10،القداس الثالث: 10،30 – 12
الثلاثاء: القداس الأول: 6-8، القداس الثاني: 8.30- 10،القداس الثالث: 10،30 – 12
الإربعاء: القداس الأول: 6-8، القداس الثاني: 8.30- 10، القداس الثالث: 1-3ظ
الخميس: القداس الثاني: 8.30- 10،القداس الثالث: 10،30 – 12
السبت: القداس الأول: 6-8، القداس الثاني: 8.30- 10

وأوضحت الكنيسة أن الضوابط كما حددتها:
1 - حضور المصلين بارتداء الكمامة، وأن الغير قادر على ارتداء الكمامة طوال فترة الصلاة، عليه الحضور عقب انتهاء الوباء.
2- حضور كل المصلين سيكون معروفًا مسبقًا من خلال حجر مرتب لكل أعضاء الكنيسة، وأنه لا مجال لاستثناء.
3- الإلتزام بارتداء اكمامة وأنه لا تساهل في هذا الأمر، مهما كانت الأسباب.
4- الكل ملتزم بالأماكن المعدة للجلوس والتي ستحددها اللجنة المنظمة.
5- يجب أن يكون مع كل مصلي زجاجة مياه ووكحول وايشارب لكل سيدة للصلاة ولا تتبادله مع أخريات.
6- يجب الاستعداد للتناول بتنقية القلب من أي ضغينة أو عداوة أو نجاسة مع ممارسة الاستعداد الروحي من خلال سر التوبة والاعتراف.
7- سيتم غلق باب الكنيسة عقب 15 دقيقة من بدء القداس.
8- الطفل من سن 10 سنوات يجلس بمفرده مع العلم عدم ارتداء بنطال قصير"شورت".
9- إلتزام الأطفال بجلوسهم بجوار أولياء الأمور خلال القداس.
10- عدم لمس الأيقونات والكتب نهائيًا كذلك المصافحة والعناق حتى متابعة الصلوات.
11- إعفاء من يشعر بأي تعب أو أعراض إجهاد أو ارتفاع في درجات الحرارة أو من يخالط أي مريض من الحضور نهائيًا.
12- في أول أسبوعين يرجى تسجيل الاسم في قداس واحد فقط، لاتاحة الفرصة الأكبر عدد، لحضور القداس على أن يتم إعادة تقييم الوضع بعد أسبوعين.
13- يرجو التعاون مع خدام الأمن والنظام من أجل السلامة.
14- يرجو الانصراف عقب الانتهاء من القداس فورًا وعدم الوقوف في فناء الكنيسة.
15- يتم حجز القداسات من خلال الأرقام التالية: 01200334428- 01222195292
أرضي: 034863733- استقبال المكالمات من الساعة 9صباحًا إلى 2 ظهرًا عدا يوم الأحد.

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