ميس حمدان تستعد لطرح أغنية "صح صح يا غبي" بعد عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتهت الفنانة ميس حمدان، خلال الأيام القليلة المقبلة من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "صح صح يا غبى" باللهجة الخليجية، لتعود بها إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل.

 

الأغنية من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، ومن المقرر طرحها بعد عيد الأضحى.

 

في سياق أخر كانت ميس حمدان، بطلة الحملة الدعائية لإحدى شركات الملابس القطنية خلال شهر رمضان 2020، وبعد عرض ‏الإعلان الذي تسبب في إثارة الجدل قررت الشركة وقف عرضه.‏

 

كما نشرت مؤخرًا مقطع فيديو أثناء تجسيدها لدور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب، الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر والإساءة إلى المحجبات مما ترتب عليه إرسال أحد المحامين إنذار للفنان أشرف زكي بمنع ميس من التمثيل وفتح تحقيق عاجل معها.ِ


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