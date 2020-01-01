شركات التكرير الأمريكية تسجل أسوأ نتائج في 10 سنوات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
من المتوقع أن تعلن شركات تكرير النفط الأمريكية في الأيام المقبلة عن أسوأ نتائج للربع الثاني في عشر سنوات، مع زيادة الإنتاج عن الطلب في حين أدت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا إلى تراجع شديد في حركة السفر في الصيف.

وانخفض استهلاك الوقود، إذ تظهر أحدث البيانات الأمريكية تراجعا نسبته 25 بالمئة في السفر بالسيارات عن العام الماضي وهبوط حركة الركاب في المطارات 75 في المئة. وتحصل شركات التكرير على الجزء الأكبر من أرباحها من مبيعات الوقود المحلية. والربع المنتهي في يونيو من أكثر الفصول سفرا.

ومن المتوقع أن تسجل أكبر سبع شركات تكرير مستقلة، بما في ذلك فاليرو إنرجي كورب وفيليبس 66 وبي.بي.إف إنرجي إنك وماراثون بتروليوم كورب، خسائر.

ومن المتوقع أن تعلن فاليرو يوم الخميس عن تكبد خسارة بقيمة 1.41 دولار للسهم وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، مقارنة مع أرباح بقيمة 1.51 مليار دولار قبل عام. وسيبلغ متوسط عجز المجموعة 1.05 دولار بحسب رفينيتيف مقارنة مع أرباح بقيمة 1.65 دولار قبل عام.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن معدلات التكرير في المصافي لا تزال حوالي 2.8 مليون برميل في اليوم، أو أقل 17 في المئة عن المتوسط ​​الفصلي على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تضررت الأرباح من ارتفاع المخزونات، حيث عززت المصافي من إنتاجها ترقبا لإعادة فتح أنشطة الأعمال.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركات التكرير الامريكية شركات التكرير الاقتصاد العالمي الاقتصاد الامريكي

أخبار تهمك

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 11 ساعة

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 6 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يستقر على رحيل أحمد الشيخ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصدر: أدنوك توقع اتفاقا مع أرامكو السعودية لحصة في مصفاة هندية

اليابان تعزز مشترياتها من النفط في ظل النزاع التجاري الأمريكي الإيراني

مصافى النفط الصينية تعزز مشترياتها من شحنات الخام الروسي

ارتفاع واردات النفط الخام الصينى بنسبة 2.8 %

تراجع واردات الهند النفطية لأدني مستوس منذ 3 أعوام

تباين أداء أسعار النفط اليوم بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

02:27 م

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»