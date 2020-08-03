ننشر الخريطة البرامجية لـ'الوطنية للإعلام' خلال عيد الأضحى المبارك

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لعيد الاضحى المبارك ، عبر إذاعاتها و قنواتها المختلفة و جاءت كالتالى :





قطاع الإذاعة:





تبرز خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مظاهر العيد فى كل أنحاء الجمهورية وكذا استعدادات المحافظات والجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين والتوعية الصحية والغذائية وتوفير سبل الترفيه للجماهير فى المتنزهات وأماكن الاحتفال.





تحتفل اذاعة البرنامج العام بعيد الأضحى المبارك عبر فقراتها المفتوحة وبرامجها طوال ايام العيد من الجمعة 31/7 حتي الاثنين 3/8/2020 كما تقوم باذاعة تنويهات خاصة بالعيد وبطاقات المعايدة من المستمعين واذاعة اجمل اغنيات العيد





الفترات المفتوحة:





عقب صلاة العيد فترة بعنوان "صباح الخير ياعيدنا الكبير" من الساعة 8 – 10 صباحا طوال ايام العيد ومداخلة حول النقل خلال ايام العيد، والجهود المبذولة من جهة المسئولين للتيسير علي المواطنين والإرشادات والإجراءات الاحترازية .





حوارات مع خبراء التغذية وافضل الطرق لتناول اللحوم بلا مشاكل صحية .





جولة في المحافظات مع مراسلينا وايضاح سبل التخلص من مخلفات الاضاحي دون تلويث الشوارع





التواصل مع وزارة الصحة والجهود المبذولة لصحة الموطنين .





حوارات مع القائمين علي توفير سبل الترفية للجماهير في المتنزهات وستكون بالاستوديو ارقام خبراء تغذية .





في الضحي فترة مفتوحة "اهلا بالعيد"

واستضافة احدي فرق الفن وبطاقة معايدة تسجيلات مع كبار الفنانين.





وفي المساء فترة "أهلا بالعيد".





وتستضيف هذه الفترة احد نجوم المجتمع في المجال السياسي أو الفني أو الرياضي، ويكون الحوار عن العيد والفلكولوريات المتصلة به يتحدث د. بسام الشماع المؤرخ وكاتب المصريات والشاعر الكبير عبد الستار سليم رائد فن الواو.





البرامج المطوعة:





"ما يطلبه المستمعون" يوميا في العيد من الساعة 10.5

"اوتار موسيقية" اول أيام العيد عن الالحان الدينية التي كتبت ولحنت للعيد .





"شعبيات مصرية" أول ايام العيد تقديم مواويل عن الحج

"علي شط بحر النغم" ثاني ايام العيد

"الراديو صديقي في العيد" لقاء مع الموسيقار منير الوسيمي عن اعماله في العيد في الراديو

"كل مطرب وله مقامه" يقدم البرنامج حلقة خاصة عن الاغنيات التي تغنت بعيد الأضحى المبارك

"ديوان والحان" يقدم البرنامج حلقة خاصة ديوان الشاعر صالح جودت بصفة عامة وقصائدة التي تحتفي بالحج والعيد بصفة خاصة وفي مقدمتها الثلاثية المقدسة التي تغنت بها ام كلثوم .





"القاهرة اون لاين" يستعرض البرنامج جوانب من احتفالات العيد علي شبكة الانترنت.





البرامج الخاصة بالمناسبة:





برنامج " لبيك اللهم لبيك"

سهرة "اكرم الذكريات"

"عيلة مرزوق" مع د. نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية

"طبق العيد" مع اكثر من شيف وطرق عمل اطباق العيد الشهية





تحتفل صوت العرب بعيد الأضحى المبارك عبر خريطة متميزة من برامج وفترات مفتوحة وأغنيات طوال ايام العيد.





الفترات المفتوحة:





"صباح الخير يا عرب" 9.00 – 10.00 صباحا ويتضمن لقاءات مع شخصيات من كل الدول العربية والإسلامية يقدمون التهاني بالعيد ويقدمون نبذة عن الاحتفال بالعيد فى بلدانهم .





"أهلا بالعيد" 10.35 – 11.30 صباحا وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد





"الشيف فى العيد" 12.00 – 12.30 ظهرا حول أكلات عيد الأضحى المبارك .





"عساكم من عوادة" 14.30 – 15.30 عصرا مع شخصية عربية حول العيد فى بلده والطقوس الخاصة بالاحتفال به وذكرياته .





ومساءا فترة "دروس الحج" 21.00 – 22.30 ويتناول موضوعا كل يوم:





1) أول يوم العيد : تضحية وفداء كدرس من دروس الحج وتطبيقها فى الواقع

2) ثاني يوم العيد : وحدة الكلمة كدرس من دروس الحج وتطبيقها فى حياتنا العامة

3) ثالث يوم العيد : النظام كدرس من دروس الحج وتطبيقه فى حياتنا العامة

4) رابع يوم العيد : الوداع كمعنى إيجابي فى الحج بتوديع كل ما هو سئ بالخروج من الذنوب .





تطويع البرامج القصيرة مثل : يومك سعيد ، صورة ، أغاني وعجباني، فنون وتراث ، ليلة طرب.





وفي السهرة يذاع فيلم العيد 23.00 -24.00

1. أول يوم العيد : نصف ساعة جواز (شادية ورشدي أباظة )

2. ثاني يوم العيد : أم العروسة ( تحية كاريوكا وعماد حمدي )

3. ثالث يوم العيد : واحدة بواحدة ( عادل إمام وميرفت أمين )

4. رابع يوم العيد : ميدو مشاكل ( أحمد حلمي )





إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بعيد الأضحى المبارك وتتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات وتهاني العيد مع كبار النجوم والمستمعين ولقاءات مع الشباب عن كيفية احتفاله بالعيد وهذه الاحتفالية تمتد من العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساء يوميا طوال ايام العيد الأربعة

و خلال ايام العيد يتم تقديم فترات مفتوحة بافكار مختلفة وهي كالتالي:





"نهارنا عيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم في مختلف المجالات حول كيفية قضاء العيد





"غني للعيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات غنائية مع مطربين وملحنين وشعراء حول اغنيات العيد





"جديد في العيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم و المستمعين حول الجديد في حياتهم خلال هذه الفترة وما حدث في العيد من نجاح أو عمل فني أو مناسبة عائلية





"الاكلة علي مين" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع شيفات لتقديم أكلات للعيد بطريق متنوعة وأيضا لقاءات مع المستمعين لتقديم اقتراحاتهم والطرق الخاصة بهم





"اضحك العيد يطلع احلي" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع رسامى الكاريكاتير لرسم صورة مبهجة للعيد والتعليق عليها





"عيد بوك" فترة مفتوحة تتضمن اطرف التعليقات والكوميكس الموجودة علي مواقع التواصل المختلفة ومناقشتها والتعليق عليها مع المستمعين بشكل كوميدي خفيف.





"صحة وهنا" لقاءات مع احد خبراء التغذية والسمنة والنحافة عن كيفية اكل اللحوم وغيرها من اكلات العيد بشكل صحي متوزان





"فيلم العيد" فترة مفتوحة مع المستمعين لاختيار فيلم من الافلام المفضلة لديهم.





شبكة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد عبر فقراتها المفتوحة وابرزها:





فترة "العيد عيدنا" وجولة في محافظات مصر المحروسة حول الاحتفال في كل محافظة ونقل طبيعة الاحتفال واختلاف كل احتفال في محافظة عن غيرها حيث نكشف التنوع والثراء الانساني والثقافي في محافظات مصر





فترة "دوزان" تاخذ شكل الاحتفال بالعيد من خلال الطقوس العربية وموائد الاسر والعزومات وكذلك استضافة لمجموعة من المطربين لتقديم احدث اغانيهم علي الهواء والتواصل مع المستمعين لتقديم التهانئ ونشر الفرحة





فترة "دربكة في بيتي" المرح والبهجة والفرفشة وأسلوب كل بيت في الاستمتاع بفرحة العيد





كما تقدم الشبكة برامج مطوعة ولقاءات مع النجوم والرياضين داخل مصر منها برامج: بعيد عليك، العيد فرحة ، الجيمر، كروان الملاعب، أهلا بالعيد .





جاءت خريطة شبكة القران الكريم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك كالتالي:





إذاعة تهنئة فضيلة الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر وكذلك تهنئة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ونقل صلاة عيد الأضحى المبارك من احد المساجد الكبري بمصر المحروسة .





البرامج :





* برنامج "حديث العيد" ويذاع علي مدار ايام العيد الأربع

وضيوفة الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس – الدكتور هاني تمام المدرس بجامعة الأزهر - الدكتور الشحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف – الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف .

* تطويع باقي البرامج للحديث عن العيد ومنها: برنامج خاطرة دعوية - دقيقة فقهية - كتابات إسلامية - منبر الفكر.





* فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة "بين السائل والفقية" للحديث حول الأعياد في الإسلام وكذلك الرد علي أسئلة المستمعين حول العيد والأضحىة وضيف الحلقة فضيلة مفتي الجمهورية .





* فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة "الإسلام والحياة" تذاع رابع ايام العيد تحت عنوان الدروس المستفادة من عيد الأضحى وما يتعلق بالأضحىة والفداء والصبر علي الابتلاء وجزاء المحسنين.





الشبكة الثقافية تحتفل بعيد الأضحى المبارك





البرامج الانجليزي





* "استعراض الصباح" فقرة تتناول مناسك الحج ويتلقي البرنامج اتصالات هاتفية من المستمعين لتلقي التهاني بالعيد مع إذاعة عدد من الأغنيات المحببة لنفوس المستمعين .





* "الفترة المفتوحة" تتناول اجواء الاحتفال بالعيد في مصر وفي الدول العربية والإسلامية وتتناول الإجراءات الاحترازية التي اوصت بها الدولة ووزارة السياحة في كل المؤسسات السياحية من فنادق ومنتجعات وذلك بهدف السيطرة علي انتشار فيروس كرونا





البرنامج الفرنسي





بمناسبة عيد الأضحى يقوم البرنامج الاوروبي بالاحتفال بهذه المناسبة يوم الجمعة 31/7 من خلال فترة مفتوحة وإذاعة اجمل الأغاني الفرنسية والحديث عن عادات عيد الأضحى في الدول العربية .





البرنامج الالماني





فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة لتلقي مكالمات المستمعين للتهنئة بهذه المناسبة وتقديم فقرة عن الاصل الديني والتاريخي لهذه المناسبة ضمن فقرات الفترة المفتوحة.





التليفزيون المصري





يحتفل التليفزيون المصرى بعيد الأضحى المبارك على مدار ايام العيد بتطويع برامج قنوات التليفزيون من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك بإستعراض مظاهر العيدو إذاعة مجموعة متنوعة الافلام العربية والاغاني.





القناة الثانية : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة و هى " طعم البيوت – الوان – ذاكرة الايام – مصر جميلة – قولوا للناس حسنا – على ارض مصر – بوضوح – مقعد امام الشاشة " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " عظمة الاسلام " عسكر فى المعسكر " عصر اول ايام العيد " – بنات العم " عصر ثانى ايام العيد - غبى منه فيه " عصر ايام العيد " – العتبة الخضرا " صباحاً رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " شاهد مشفش حاجة " سهرة وقفة عرفات " – علشان خاطر عيونك " سهرة اول ايام العيد " – البرنسيسة " عصر ثانى ايام العيد - البيجاما الحمرا " عصر ثالث ايام العيد " – تخاريف " عصر رابع ايام العيد ".





القناة الفضائية المصرية : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة و هى " صباحنا مصرى – حديث الصباح – سيدتى - حلوة بلدى – مصر ارض الجمال – العالم من حولك موال من بلدى " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " عظمة الاسلام " ظهيرة وقفة عرفات " و فى السهرة ورد الغرام – العذاب ثلاثة " سهرة اول ايام العيد " – العتبة الخضراء " صباحاً ثانى ايام العيد - انا و هو و هى " صباحاً ثالث ايام العيد " – دلع البنات " صباحاً رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " ريا و سكينة " عصر اول ايام العيد " – الدخول بالملابس الرسمية " عصر ثانى ايام العيد - الدلوعه " عصر ثالث ايام العيد " – حالة حب " عصر رابع ايام العيد ".





قطاع القنوات الإقليمية





يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بعيد الأضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات وعلي مدار العيد بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك بإستعراض مظاهر العيد في الأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك :





قناة القاهرة : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و وقفة عرفات و هى " صباح القاهرة – الكاميرا بين الناس – اكلات العيد المرأة فى العيد – العاصمة و الناس - صحتك فى العيد – مواهب ق 3 " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " بيت الله الحرام " ظهيرة وقفة عرفات " – غبى منه فيه " سهرة اول ايام العيد " – حارة برجوان " سهرة ثانى ايام العيد - المجانين فى نعيم "سهرة ثالث ايام العيد " – و حياة قلبى و افراحه "سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " الجوكر " سهرة وقفة عرفات " – موسيقي فى الحى الشرقى " ظهيرة اول ايام العيد " – غزل البنات " عصر ثانى ايام العيد - سكر زيادة " عصر ثالث ايام العيد " – الدلوعة " عصر رابع ايام العيد ".





قناة القنال : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و هى "صبيان و بنات – اكلة هنية - الضمة تحلى - القنال اليوم – فى قلب الحدث – من اجل مصر " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " راقصة قطاع عام " سهرة اول ايام العيد " – سيدتى الجميلة " سهرة ثانى ايام العيد - العيال كبرت " سهرة ثالث ايام العيد " – كارمن " سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " اضحك الصورة تطلع حلوة " سهرة اول ايام العيد " – طاطا و ريكا و كاظم بيه " سهرة ثانى ايام العيد - اى اى "سهرة ثالث ايام العيد " – فى الصيف لازم نحب "سهرة رابع ايام العيد ".





قناة اسكندرية : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و وقفة عرفات و هى " راجل و اثنين ستات – براعم اسكندرية - انا و انت – اسكندرية من تانى – خطوات شابة – إسكندرانية " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " حزمنى يا " سهرة اول ايام العيد " – عائلة سعيدة جداً " سهرة ثانى ايام العيد - حالة حب " سهرة ثالث ايام العيد " فارس و بنى خيبان " سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " هجرة الرسول " وقفة عرفات "- أيس كريم فى جليم " سهرة اول ايام العيد " – واحدة بواحدة " سهرة ثانى ايام العيد - عفريته اسماعيل يس "سهرة ثالث ايام العيد " – دايما معاك "سهرة رابع ايام العيد ".





قناة الدلتا : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و هى " صباح الدلتا – علشان بكره – نهار جديد – امل المستقبل – لست وحدك – ريف بلدنا – بنت مصر " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " التوت و النبوت " سهرة اول ايام العيد " – سوق المتعة " سهرة ثانى ايام العيد - حديث المدينة "سهرة ثالث ايام العيد " – المراهقات "سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " كارمن " سهرة اول ايام العيد " – انا و هو و سموه " سهرة ثانى ايام العيد - سيدتى الجميلة " سهرة ثالث ايام العيد " – شارع محمد على " عصر رابع ايام العيد ".





قناة الصعيد : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و هى " صباح الصعيد – همزة وصل – الحق فى الحياة – من قلب الحدث – شبابنا اسيوط بين الماضى و الحاضر " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " حنفى الابهه " سهرة اول ايام العيد " اقوى الرجال " سهرة ثانى ايام العيد - المجانين فى نعيم "سهرة ثالث ايام العيد " – اشغال شاقة "سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " شاهد ما شفش حاجة " سهرة اول ايام العيد " – العيال كبرت " سهرة ثانى ايام العيد - وجه نظر " سهرة ثالث ايام العيد " – فندق الاشغال الشاقة " عصر رابع ايام العيد ".



