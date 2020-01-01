البورصة تحتفل بعيد الأضحي وتربح 2.5 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في يوليو
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:45 م
نيفين سمير
أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، ليتجه الاجانب و العرب للشراء الانتقايى على قيادات المؤشر الرئيسي مقابل تحول المصريين مؤسسات و أفراد للبيع للإحتفاظ بالسيولة قبل أجازة العيد .
وربح رأس المال السوقى اليوم بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند مستوى 585.457 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة.
تجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 633.3 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 298.7 مليون جنيه، 243.5 مليون جنيه على التوالي.
وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1 مليار جنيه، من خلال 443.7 مليون سهم، عبر 43.4 ألف صفقة وتم التداول علي 174 سهم ارتفع منهم 112 سهم وانخفض 34 سهم وإستقر28 سهم .
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