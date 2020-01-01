وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر القطارات: 'مش قادرين نجيب مرتباتنا'

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة تغطي نحو 70% من مصاريف التشغيل.





وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير الخدمات في القطارات القديمة لكنها لن تتأثر بأي زيادة في أسعار التذاكر، بينما الزيادة على القطارات الجديدة فقط والتي يبلغ عددها 38 قطار.





وتابع وزير النقل والمواصلات، أنه يأمل في الوصول إلى 900 قطار في العام 2024، تقل مليون ونصف راكب، وارتفاع العدد إلى 2 مليون راكب في عام 2030، إلى جانب نقل البضائع للحفاظ على الطرق.



