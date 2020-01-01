إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزي طامية وسنورس

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار الحملات الإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وستستمر على مدار الأيام المقبلة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يتم إزالة جميع المخالفات الموجودة، وعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء الإجازة الرسمية تنفيذ لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل، مشيرا إلى التصدي بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.





وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية ورصد وإزالة المخالفات في المهد.





وخلال ذلك، قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطة بمركز طامية بتنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 4 قراريط بناحية جمعية منشاة الجمال بحضور المهندس عرابي محمد يماني رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس جمعة رشاد مدير الجمعية ورئيس الوحده المحلية الأستاذ نادي.



