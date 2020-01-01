"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بنسبة 100% من نتيجة الشهادة الثانوية وتقف فقط على إعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومن المتوقع أن يتم إعتمادها وإعلانها يوم 5 أغسطس المقبل عقب إنتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك.





إجازة مقدرى الدرجات

تبدأ إجازة مقدرى الدرجات والعاملين بالكنترولات غدًا الخميس على أن يتم العودة للعمل مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل عقب إنتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك، تمهيدًا لاعتمادها وتبليغ الاوائل عن طريق عمل مكالمات هاتفية لهم بواسطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





إجراءات أمنية لحماية النتيجة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءاتها الامنية على غرفة الحاسب الآلى المخصصة للكشف على الارقام السرية للطلاب وذلك حفاظًا على النتيجة من التسريب خاصة فى قطاعات الثانوية العامة بالأقاليم، على أن يتم تجهيز النتيجة على اسطوانات صباح يوم الثلاثاء المقبل وإرسالها للإدارة العامة للإمتحانات لإعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثم إعلانها رسميًا.





رسالة لمقدرى الدرجات

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، رسالة لمقدري امتحانات الثانوية العامة قائلا: زملائي مقدري درجات الثانوية العامة أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات".





وأضاف في رسالة لهم عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه، وأعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر.





ووجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان ونائب الوزير لشئون المعلمين بسرعة الانتهاء من بحث تطابق الإجابات في بعض المواد باللجان التابعة للكنترول طبقًا لما ورد لغرفة العمليات المركزية ورؤساء اللجان، وسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية.





وأشار حجازي خلال تصريحاته، إلى أن نسبة النجاح هذا العام أكثر من ٧٨٪؜ بالإضافة إلى أن عدد الناجحين هذا العام أيضا أكثر من العام الماضي، وأن ظهور النتيجة سوف يكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.