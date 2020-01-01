مصر توقع اتفاق قرض جديد بسبب أزمة كورونا

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية يوم الأربعاء أن مصر وقعت اتفاق قرض مع صندوق النقد العربي لدعم إصلاح القطاع المالي العام في ظل جائحة فيروس كورونا.





ويدعم اتفاق القرض الذي وُقع الأسبوع الماضي، جهود وإجراءات إصلاح تبنتها مصر للحد من التداعيات الاقتصادية والمالية لكوفيد-19.





وضغطت الجائحة على اقتصاد مصر مع تراجع السياحة وهي مصدر رئيسي للدخل وانخفاض أسعار الغاز كما أن تحويلات العاملين في الخارج مهددة في ظل تراجع إيرادات النفط في الدول الخليجية حيث يعمل كثير من المصريين.





وذكرت الوكالة أن الصندوق حريص علي دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية لمواجهة التحديات المختلفة من خلال عدة‭‭‭ ‬‬‬سبل تشمل تمويل احتياجات ميزان المدفوعات والموازنات العامة وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع لها.





وذكرت الوكالة أن الصندوق يدرس طلبات تمويل من عدد من الدول الأعضاء دون تسميتها.



