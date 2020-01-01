عاجل.. وزير النقل يعلن زيادة أسعار تذاكر القطارات اعتبارا من الغد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إننا ننفق 142 مليار جنيه على تطوير السكة الحديد سواء مشروعات تمت او جاري تنفيذها او مقرر الانتهاء منها قبل 2024، سواء بتوريد الجرارات أو عربات السكة الحديد.

وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير قطارات السكة الحديد لتقديم خدمة أفضل ونصرف سنويًا 7.5 مليار جنيه مصاريف تشغيل، في حين أن إيراداتها 3 مليارات فقط.

وتابع وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم تحريك أسعار تذاكر القطارات اعتبارًا من صباح الغد، موضحًا أن الزيادة ستكون بـ 38 قطار فقط، وهي القطارات الجديدة والتي تم تطويرها فقط.

وأوضح، أن زيادة التسعيرة راعت سعر التذكرة عند تهريبها في السوق السوداء، وسعر الميكروباص او الأتوبيس، والذي قد لا يكون مكيف أو لا يصل في موعده بالإضافة لعامل الأمان الموجود في السكة الحديد.

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